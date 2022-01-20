دولة القانون: لن نمرر موازنة 2022 دون تخفيض سعر الدولار

2022/01/20 | 16:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص … أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي ، اليوم الخميس ، أن موازنة 2022 لن تمر الا بعد إعادة سعر صرف الدينار مقابل الدولار إلى ما كان عليه سابقاً، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط.وقال اللامي لوكالة /المعلومة/، إن “الائتلاف ومنذ البداية، رفض وبشكل قاطع قرار رفع سعر الصرف، لكنه […]

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