العامري يستقبل السفير الالماني في العراق

2022/01/20 | 16:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ استقبل رئيس تحالف الفتح السيد هادي العامري بمكتبه في بغداد، اليوم الخميس، سعادة السفير الألماني لدى العراق السيد مارتينيز ييغار.وبحث الجانبان خلال اللقاء الملفات المشتركة بين البلدين وكيفية تطوير العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الخبرات والشركات الالمانية في اعمار العراق وخصوصا ملف الطاقة الكهربائية.واثنى العامري على الدور الالماني في دعم العراق وثمن […]

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