صعود متواصل في اعداد الاصابات اليومية جراء كورونا

2022/01/20 | 17:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بكورونا.

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