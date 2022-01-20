اجراءات أمنية مشددة اثر عاصفة ترابية تضرب الانبار

2022/01/20 | 17:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني، الخميس، باتخاذ اجراءات امنية مشددة على خلفية حدوث عاصفة ترابية ادت الى انعدام الرؤيا في مناطق غربي الانبار .وقال المصدر لـ /المعلومة/ ان”القوات الامنية اتخذت اجراءات امنية غير مسبوقة في مناطق قضاء الرطبة ومناطق اخرى غرب الانبار نتيجة لهبوب عاصفة ترابية مصحوبة بكتلة باردة ادت الى انعدام الرؤيا”.واضاف، […]

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