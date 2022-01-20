12 مليون امي في العراق حسب احصائيات الأمم المتحدة

2022/01/20 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت نقابة المعلمين العراقيين عن إحصائية صادمة عن عدد الاميين في العراق، مشيرة الى ان الأمم المتحدة ابلغتها بوجود 12 مليون شخص امي في البلاد.

وقال عضو نقابة المعلمين ناصر الكعبي إن الامم المتحدة ابلغتنا رسمياً بوجود 12 مليون شخص امي في العراق، مضيفاً أنه لا توجد اي تخصيصات مالية لمحو الامية لافتا الى ان العراق يتجه نحو الامية وليس محو الامية.

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