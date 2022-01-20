2022/01/20 | 17:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت تسريبات إلى أن إنتاج iPhone SE الجديد سيكون في أواخر شهر كانون الثاني الجاري مع إطلاقه في ايار المقبل.وبحسب التسريبات، فإن هاتف iPhone SE 2022 سيشهد تحديثًا طفيفًا، مقارنةً بإعادة تصميم في عام 2023، يقول المحلل روس يونغ الآن إن الهاتف يدخل مرحلة الإنتاج.ويؤكد يونغ التقارير السابقة للمحلل مينغ شي كو، الذي […]

ظهرت المقالة تسريبات حول هاتف “ايفون الجديد” أولاً على ايرث نيوز.

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