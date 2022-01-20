قيادي في الفتح يتهم “جهات مؤيدة للتطبيع” باستهداف مقرات الاحزاب

2022/01/20 | 17:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اتهم القيادي في تحالف الفتح جبار المعموري، الخميس، قوى داعمة للتطبيع مع الكيان الصهيوني بتنفيذ هجمات مقرات الاحزاب الاخيرة.وقال المعموري لـ /المعلومة/، إن “العراق يضم قوى متعددة داعمة لملف التطبيع مع اسرائيل ولو بشكل غير معلن”، معتبرا أن “عمليات الاستهداف لمقرات الاحزاب الاخيرة تاتي ضمن اجندة تلك القوى في خلط الاوراق وتوجيه […]

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