ربيعة: إنقاذ عائلة بعد سقوط عجلتهم في الوادي جراء الثلوج (صور)

2022/01/20 | 17:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أنقذت قوات الجيش العراقي، الخميس، عائلة بعد سقوط عجلة كانت تقلها في الوادي، جراء الانزلاق نتيجة كثافة الثلوج بالقرب من ربيعة بمحافظة نينوى.

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وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 كانون الثاني 2022)، إنه "بسبب صعوبة الأجواء وتساقط الثلوج بشكل كثيف وانزلاق الطرق، أدى إلى سقوط عجلة في الوادي أثناء مرورها على الطريق الحدودي بالقرب من ربيعة، وخلال الجولة الميدانية لقائد فرقة المشاة 15، شوهدت العجلة أثناء انزلاقها في الوادي، وعلى الفور أوعز قائد الفرقة بإيقاف الرتل وإنقاذ العائلة بالسرعة القصوى".

وأضاف، "وجرى الإنقاذ بتفاني المقاتلين وحرصهم على سلامة المواطنين".

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