المساحات مرعبة.. الكشف عن

2022/01/20 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصكشفت النائب عن محافظة البصرة زهرة البجاري، اليوم الخميس، عن "رقم مرعب" لمساحات اراضي البصرة الملوثة بالألغام والمقذوفات الحربية.وقالت البجاري، لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك أكثر من مليار متر مربع من اراضي البصرة الملوثة بالألغام والمقذوفات الحربية، ورفع هذه المخلفات وإزالة التلوث يحتاج الى تخصيصات مالية وجهود استثنائية وموقف موحد من كل المسؤولين البصريين فالجميع يتحمل المسؤولية لسلامة المواطنين".وبينت ان "هناك ما لايقل 1,3 مليار متر مربع من الأراضي الملوثة بملايين الألغام والمخلفات الحربية غير المنفلقة من جراء حروب النظام السابق، وتتركز تلك الالغام والمقذوفات الحربية خصوصا في اقضية الزبير و الفاو وشط العرب والواجهات البحرية مما يساهم بفقدان عشرات الأرواح سنويا".

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