دولة عظمى تقدم مقترحا لحظر العملات المشفرة

2022/01/20 | 17:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اقترح البنك المركزي الروسي، ثالث أكبر الدول في تشفير العملات عالمياً، فرض حظر شامل على استخدام وتعدين جميع العملات المشفرة محليًا.وقال البنك المركزي في تقرير نُشر، اليوم الخميس، إن العملات المشفرة تحمل بصمات مخطط هرمي، وتقوض سيادة السياسة النقدية، مما يشكل تهديدًا للنظام المالي الروسي.وذكر التقرير أن مخاطر الاستقرار المالي المحتملة […]

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