نظام جديد لاحتساب معدلات طلبة الثالث والسادس الإعدادي

2022/01/20 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

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أصدرت وزارة التربية، قرارات جديدة لطلبة الثالث والسادس الإعدادي, موجهة ببعض المعالجات

وذكرت الوزارة في بيان ان المعالجات تتضمن الطلبة الراسبين في الصف الثالث المتوسط الدور الثالث والصف السادس الإعدادي الدور الثاني التكميلي، مشيراً إلى احتساب المعدل السنوي لهم للعام الدراسي الحالي نصف السنة زائد درجة الفصل الثاني مقسومة على اثنين.

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