قضاء “مهم” في نينوى يوجه نداء عاجلا بعد قطع تخصيصاته المالية منذ 8 سنوات

2022/01/20 | 17:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..طالب قائممقام قضاء سنجار فهد حامد، الخميس، الحكومة بإرسال التخصيصات المالية للقضاء بعد انقطاعها لثمان سنوات.وقال حامد لوكالة /المعلومة/، إن “قضاء سنجار بدون تخصيصات مالية منذ عام 2014 إلى الان، وهناك الكثير من المشاريع المتوقفة والتي يحتاج إليها أهالي القضاء “مشيراً إلى أن “الحكومة لم تخصص أموال لأية مشروع في القضاء منذ […]

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