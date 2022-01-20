انقاذ عائلة بعد انزلاق عجلتها في الوادي غرب الموصل

2022/01/20 | 17:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة فرقة المشاة الـ15، اليوم الخميس، بان جنودها تمكنوا من انقاذ عائلة بعد ان انزلقت عجلتهم في الوادي غرب مدينة الموصل.وذكر بيان للقيادة تلقته “ايرث نيوز”، انه “بسبب صعوبة الاجواء وتساقط الثلوج بشكل كثيف وانزلاق الطرق ما أدى الى سقوط عجلة في الوادي أثناء مرورها على الطريق الحدودي بالقرب من ربيعة”.[…]

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