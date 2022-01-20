2022/01/20 | 17:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون "أمازون ستايل" أول متجر فعلي لبيع الملابس لشركة التسوق الإلكتروني، حيث تقول أمازون إنها ستدمج التكنولوجيا لتحسين تجربة المتسوقين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمازون تدخل عالم التسوق عبر المتاجر الفعلية.. ما الذي تخطط له؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمازون تدخل عالم التسوق عبر المتاجر الفعلية.. ما الذي تخطط له؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).