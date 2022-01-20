2022/01/20 | 17:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ضربت عاصفة ترابية، اليوم الخميس، محافظة كربلاء، قادمة لها من محافظة الانبار.وشهدت محافظة الانبار قبل قليل عاصفة ترابية أدت الى حجب الرؤية، قادمة لها من الاردن.وامتدت العاصفة لتصل الى محافظة كربلاء، المحاذية للانبار.

ظهرت المقالة بعد الانبار..



العاصفة الترابية تصل كربلاء أولاً على ايرث نيوز.

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