2022/01/20 | 17:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرقة المشاة السادسة: الطارمية مستقرة أمنياً وهناك تعاون بين الجيش والمواطنين » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 17:33

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرقة المشاة السادسة: الطارمية مستقرة أمنياً وهناك تعاون بين الجيش والمواطنين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرقة المشاة السادسة: الطارمية مستقرة أمنياً وهناك تعاون بين الجيش والمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).