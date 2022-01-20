أزمة رئاسة الجمهورية تراوح مكنها..  لا تقدم لحين حسم الكتلة الأكبر

2022/01/20 | 17:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد مدير مكتب ائتلاف النصر في كركوك عزام الحمداني، أن المشهد السياسي الان مقيد في ما يخص شغل منصب رئيس الجمهورية.وقال الحمداني لوكالة /المعلومة/، إن “أي موقف من الحزب الديمقراطي لم يصدر بخصوص شغل منصب رئيس الجمهورية “مشيراً إلى أن “شغل المنصب مقيد بالتوافق على شخصية رئيس الوزراء ما بين الإطار التنسيقي […]

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