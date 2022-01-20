القوة الجوية يكشف حقيقة التعاقد مع مهاجم محلي

2022/01/20 | 17:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد نفى مدير المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية الرياضي علاء محمد، الأنباء التي تحدثت عن التعاقد مع مهاجم محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.وقال محمد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إنه “لاصحة لما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التعاقد مع مهاجم محلي”.وأشار إلى أن “الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب حكيم شاكر […]

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