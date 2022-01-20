الموارد المائية تشدد على تكثيف الجهود لمعالجة ملوحة نهر الفرات

2022/01/20 | 17:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شدد الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية حسين عبد الامير بكه، اليوم الخميس، على تكثيف الجهود لمعالجة ملوحة المياه في نهر الفرات.وذكر بيان للوزارة، تلقته “أيرث نيوز”، ان “الوكيل الفني للوزارة حسين عبد الامير بكه، عقد اجتماعًا للجنة معالجة ملوحة نهر الفرات في محافظات الديوانية والسماوة والناصرية لمناقشة نسب الانجاز المتحققة بموجب برامج […]

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