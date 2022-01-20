ندوة حول الوضع الاقتصادي في إقليم كردستان العراق - صباح قدوري

2022/01/20 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صباح_قدوري بمبادرة من الحزب الشيوعي الكردستاني/ العراق، تم تنظيم ندوة حول الحالة الاقتصادية في إقليم كردستان / العراق بتاريخ 05/12/2021 على منصة الزوم.



وكانت محاورها: الفساد الإداري والمالي، والنظام الضريبي في الاقليم.



هذا سبق وان أجريت أيضا ندوة على الزوم قبل حوالي ثلاثة أشهر عن الوضع الاقتصادي في إقليم كردستان العراق.



تم تنظيم وادارة الندوتين باللغة الكردية، من قبل الرفيقة ريواس احمد باني خلاني ورفيق أسو ......





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