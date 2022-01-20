توجيهات حكومية تتعلق بتوزيع الأراضي والوحدات السكنية لفئتين

2022/01/20 | 18:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التوجه نحو إعداد مشروع مقترح لتبني المؤسستين.ص

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