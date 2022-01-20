صناعيو وحرفيو كربلاء يتظاهرون احتجاجا على الغاء حماية المنتج المحلي

2022/01/20 | 18:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء تظاهر العشرات من الصناعيين والحرفيين في كربلاء المقدسة، الخميس، أمام مكتب مجلس النواب في المحافظة، احتجاجا على قرار الغاء حماية المنتج والسماح للبضاعة المستوردة بالدخول إلى البلد.وقال مدير غرفة صناعي كربلاء كاظم الياسين لوكالة /المعلومة/ “تفاجئنا من قرار الغاء الحماية عن المنتج العراقي، لأنه يؤثر سلبا على السوق العراقي وعلى المستهلك، لأن […]

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