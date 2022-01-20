النمسا تصبح أول دولة أوروبية تصوت على إلزامية اللقاح

2022/01/20 | 18:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن تصبح النمسا أول دولة أوروبية تصوت على جعل اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" إلزاميا، يوم الخميس، وذلك في إطار سعيها لمكافحة انتشار الفيروس وتخفيف الحمل على نظامها الصحي

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