من شمال لبنان إلى إيطاليا.. موقع الحرة يتقصى رحلات

2022/01/20 | 18:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعيد زياد ومن معه إلى "الجحيم" على حد وصفه.وقال "لو فارقت الحياة في البحر لكان أسهل، فالموت مرة أفضل من الموت كل لحظة، وفوق هذا تم التحقيق معنا ومصادرة بطاقات الهوية والهواتف إلى هذه اللحظة".

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