2022/01/20 | 18:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..قال موقع “ساينس أليرت” إن العلماء يعكفون على البحث عن الآثار التي خلّفها “بركان تونغا” في الفضاء.وكان ثوران هائل جديد لبركان هونغا تونغا هونغا ها إباي حديث الصحف والمواقع العالمية، نهاية الأسبوع الماضي، بعدما وصلت تداعياته إلى مئات الكيلومترات وأدى إلى موجات تسونامي.وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية الانفجار المذهل الذي خلفه البركان، مساء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بركان” تونغا ” ينفث رماده الى طبقات الغلاف الجوي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بركان” تونغا ” ينفث رماده الى طبقات الغلاف الجوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).