2022/01/20 | 18:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يطالب باعلان حالة الطوارئ لانقاذ النازحين من موجة البرد

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