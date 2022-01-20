منتخب العراق بكرة اليد يتأهل لربع نهائي أسيا

2022/01/20 | 18:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتأهل منتخب العراق لكرة اليد، اليوم الخميس، لربع نهائي آسيا بعد الفوز على نظيره العماني.وحقق المنتخب الوطني لكرة اليد الفوز اليوم على عمان بنتيجة31-29 بعد مباراة مثيرة أقيمت ضمن منافسات بطولة آسيا المقامة حالياً في السعودية.

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