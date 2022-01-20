ميركل ترفض عرض عمل في الأمم المتحدة

2022/01/20 | 18:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المستشارة الألمانية السابقة

أنغيلا ميركل، مساء أمس الأربعاء، أنها

رفضت عرض عمل اقترحه عليها أنطونيو

غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال مكتبها: "أنه 19 كانون الثاني/ يناير

2022 ميركل ا

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