2022/01/20 | 18:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي

لجائحة كورونا في العراق ليوم الخميس

الموافق ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٢ وكما

بالجدول ادناه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا تسجل ارتفاعا باصاباتها بالعراق وكربلاء تسجل 356 اصابة خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا تسجل ارتفاعا باصاباتها بالعراق وكربلاء تسجل 356 اصابة خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).