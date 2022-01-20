العاصفة الترابية تصل إلى سماء العاصمة بغداد (صور)

2022/01/20 | 18:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهدت سماء العاصمة بغداد، مساء اليوم، غباراً كثيفاً، بعد أن ضربت موجة ترابية في وقت سابق مساء اليوم محافظة الأنبار، فضلا عن تأثر أغلب المدن والمحافظات الشمالية وإقليم كردستان بموجة ثلجية قوية.

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وأظهرت صور رصدها مراسل "ناس"، (20 كانون الثاني 2022)، تأثر العاصمة بغداد بموجة غبارية ضربت عدداً من مناطقها بشكل تدريجي.

وضربت محافظة الأنبار، عصر الخميس، عاصفة ترابية أثّرت على مدى الرؤية وحركة المركبات.

وأظهرت صورة رصدها "ناس"، (20 كانون الثاني 2022)، جانباً من العاصفة الترابية التي ضربت عدداً من مدن الأنبار، تزامناً مع موجة ثلوج شديدة تشهدها معظم مدن إقليم كردستان والمناطق الشمالية.

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