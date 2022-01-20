وصول العاصفة الترابية إلى بغداد

2022/01/20 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصلت العاصفة الترابية التي ضربت الانبار، مساء اليوم الخميس، إلى مناطق العاصمة بغداد.

وفي وقت سابق، قال مراسل (بغداد اليوم)، إن، عاصفة ترابية اجتاحت معظم مناطق محافظة الانبار خاصة مركز المحافظة والمناطق الصحراوية منها.

وأضاف أن، العاصفة تسببت بانعدام الرؤية بشكل كبير في اغلب طرقات المحافظة.

هذا توقعت الانواء الجوية، طقسا باردا وامطار وثلوج في وسط وجنوب وشمال العراق مع تصاعد الاتربة في عدد من مناطق العراق.

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