تأهل منتخبنا بكرة اليد لدور الثمانية ببطولة اسيا

2022/01/20 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تأهل منتخبنا الوطني بكرة اليد للدور الثاني من بطولة اسيا بكرة اليد المقامة بمدينة الدمام في السعودية كثاني المجموعة الثالثة بعد قطر الذي تاهلت أولا للمجموعة.منتخبنا الوطني باليد حقق إنجازا بتاهله اليوم بعد غياب لأكثر من عشرين عام عن البطولات الآسيوية.يذكر أن الأتحاد العراقي بكرة اليد قد استعان بخدمات المصري مؤمن شريف بعد التعاقد معه لتدريب المنتخب و دخول منتخب اليد بمعسكرين في قطر و إيران قبل دخول المنافسات الآسيوية.

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