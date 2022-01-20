أسهم أوروبا تنخفض مع تفاقم خسائر قطاع التكنولوجيا

2022/01/20 | 18:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، إذ فاقت خسائر أسهم قطاع التكنولوجيا وقطاعات أخرى عن مكاسب أسهم التعدين وطغت على المعنويات المرتفعة بشأن أرباح الربع الأخير من العام في خضم استمرار المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، بعد أن ساعدت تحديثات إيجابية للتداول وصعود أسعار السلع على انتعاش […]

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