2022/01/20 | 18:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امين عام مجلس الوزراء يدعو الشركات الفرنسية للدخول في مجال اعادة اعمار المحافظات

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