الصحة تحذّر من تصاعد الإصابات: مقبلون على مرحلة وبائية جديدة

2022/01/20 | 18:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

لا زالت الإصابات بفيروس كورونا تسجل ارتفاعًا مستمرًا، حيث تضمن الموقف الوبائي الأخير، تسجيل 5767 إصابة جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، لـ"ألترا عراق"، إنّ "المستجدات الأخيرة لفيروس كورونا خطيرة وفي تصاعد مستمر، مبينًا "نحن نسير في منحنى وبائي متصاعد في شكل خطير وهذه المؤشرات تعني أننا مقبلون على مرحلة وبائية جديدة".

وحول إمكانية فرض حظر جديد للتجول، خاصة مع دخول المتحور الجديد "أوميكرون"، أوضح البدر، أنّ "آخر جلسة للجنة العليا للصحة والسلامة كانت قبل أيام قليلة والقرارت لم تتضمن في الوقت الحالي أي حظر، أما إذا كانت مستجدات أخطر ولكل حادث حديث".

واستدرك البدر "لكنّ كتعليق شخصي، أن تجربتنا مع قرارت الحظر الجزئي والشامل السابقة كانت تجربة غير موفقة، لأنه لم يكن هنالك تطبيق لها، أو التزام حقيقي لهذه المقررات، مبينًا "لا بدّ للوعي أن يكون نابعًا من الذات لأجل المحافظة على الصحة العامة والشخصية".

وتضمن الموقف الوبائي ليوم أمس، 19 كانون الثاني/يناير تسجيل 6234 إصابة.

وفي 18 كانون الثاني/يناير أكدت وزارة الصحة، أنّ تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة نتيجة انتشار متحور "أوميكرون".

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