2022/01/20 | 18:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص أكد النائب وعضو الإطار التنسيقي فراس تركي، الخميس، على أن الإطار لا يدعم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية بسبب قضايا فساد وعلامات استفهام كبيرة ضده.وقال تركي لوكالة /المعلومة/، إن “زيباري ليس مرشحا حقيقيا وإنما هو أداة للضغط على الاتحاد الوطني الكردستاني “مبيناً أن “ألف ملاحظة وعلامة استفهام مؤشرة على زيباري، فضلاً عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الاطار لديه “ألف” ملاحظة وعلامة استفهام على زيباري) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الاطار لديه “ألف” ملاحظة وعلامة استفهام على زيباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).