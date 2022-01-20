حكايات من الفولكلور الكردي-الشام سكر لكن الوطن أحلى - ماجد الحيدر

2022/01/20 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماجد_الحيدر يُحكى أن حاكماً أمر بخروج حملة للصيد وطلب من كل صياد أن يأتيه بطائرٍ حي.



انطلق الصيادون في البراري والجبال ولسان حال كل منهم يقول:- سأمسك بأجمل طير وسيأمر الحاكم لي بجائزة قيمة.واصطادوا الكثير من الطيور وجاؤوا بها الى الحاكم فطاف بها واختار أجملها قاطبة وأمر للصياد بجائزة ثمينة.



أطلق الحاكم الطيور كلها إلا الطير الذي اختاره، ثم أمر بأن يصنعوا له قفصاً كبيراً وجميلاً ويضعوه في حديقة القصر.



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