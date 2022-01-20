نائب يدعو الى اعلان حالة الطوارئ لانقاذ النازحين

2022/01/20 | 18:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا النائب رعد الدهلكي، اليوم الخميس الحكومة الى اعلان حالة الطوارئ ج والتحرك العاجل لانقاذ الاف العوائل النازحة والفقيرة والمهددة بالموت البطئ بسبب موجة البرد والصقيع التي اجتاحت العراق.وقال الدهلكي في بيان صحفي وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “هنالك العشرات من المناشدات من العوائل الساكنة بالمخيمات والفقيرة والتي لا تجد لها أي …

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