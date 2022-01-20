محمد صلاح وأشرف حكيمي في صورة.. تفاعل واسع على تويتر

2022/01/20 | 18:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر اللاعب المغربي أشرف حكيمي صورة تجمعه بنظيره المصري محمد صلاح، الخميس، وذلك خلال تواجد المنتخبين في العاصمة الكاميرونية ياواندي، للعب مباريات كأس أمم أفريقيا 2022

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