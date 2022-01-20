تسريبات تكشف عن موعد إنتاج وإطلاق هاتف “آيفون” الجديد

2022/01/20 | 18:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أشارت تسريبات إلى أن إنتاج iPhone SE الجديد سيكون في أواخر شهر يناير/كانون الثاني الجاري مع إطلاقه في مايو/أيار المقبل.وبحسب التسريبات، فإن هاتف iPhone SE 2022 سيشهد تحديثًا طفيفًا ، مقارنةً بإعادة تصميم في عام 2023 ، يقول المحلل روس يونغ الآن إن الهاتف يدخل مرحلة الإنتاج.ويؤكد يونغ التقارير السابقة للمحلل […]

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