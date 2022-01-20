2022/01/20 | 18:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… رجح عضو تحالف الفتح، علي الفتلاوي، الخميس، أن دخول الاطار التنسيقي الى العملية السياسية بعد جلسة البرلمان الاولى سيغير موازين العملية السياسية بصورة كبيرة .وقال الفتلاوي، لوكالة /المعلومة/ إن “المحكمة الاتحادية قدمت فسحة جديدة للكتل السياسية حتى تراجع نفسها في بعض القرارات الخاطئة التي اتخذتها والاتفاق على تشكيل حكومة تخدم مصالح الشعب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح: نترقب تغييرا كبيرا بالعملية السياسية بعد قرار الاتحادية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح: نترقب تغييرا كبيرا بالعملية السياسية بعد قرار الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).