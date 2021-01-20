بالصور :سفيرة استراليا بالعراق ترتدي العباءة العراقية وتزور مرقد الامام الحسين عليه السلام

2022/01/20 | 18:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت سفيرة استراليا في العراق باولا

إليزابيث مرقد الامام الحسين عليه

السلام في كربلاء مرتدية العباءة

العراقية السوداء

وقالت إليزابيث لمراسل وكالة نون

الخبرية اليوم الخميس 20/1/2021"تشرفت

بزيارة المرق

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