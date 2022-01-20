2022/01/20 | 18:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حصلت وكالة “ايرث نيوز” على وثيقة، تفيد بنقل موظف في الخطوط الجوية العراقية يعمل في مطار البصرة، الى شركة السكك الحديد، بعد انتقاده مدير الموانئ العراقية.وبحسب الوثيقة الصادرة عن الخطوط الجوية العراقية، فإنه “استنادا الى توجيهات الوزير المبلغة بموجب الامر الوزاري المرقم بالعدد (٢٨٨٧٩/7438) في ۲۰۲۱/۱٢/٣٠ الصادر من وزارة النقل الدائرة الادارية […]

ظهرت المقالة بعد انتقاده مسؤولا..



نقل موظف من الخطوط الجوية إلى السكك (وثيقة) أولاً على ايرث نيوز.

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