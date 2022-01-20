المستحقات هي السبب.. العراق يبحث عن بديل لإيران بشأن أهم مصدر لتشغيل كهربائه

2022/01/20 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشفت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، عن تحركات حكومية لإيجاد بديل عن الغاز الإيراني المورد في تشغيل الطاقة الكهربائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هنالك مساعي حكومية لإنشاء محطات الغاز المسال او انشاء مصافي داخل المحطات في البلاد وزيادة انتاج الغاز المحلي بعد المعاناة الحاصلة نتيجة نقص الغاز المورد من إيران".

وأضاف، أن "الحكومة اتجهت مؤخراً لتنويع مصادر استيراد الغاز كدولة قطر ودول اخرى"، مشيرا الى ان "النقص الحاصل في الغاز الإيراني يعود لسببين هما وجود مستحقات على العراق لم يتم دفعها و السبب الآخر حصول نقص حاد بكميات الغاز داخل إيران بحسب ما تحدث به الجانب الإيراني".

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