“الديمقراطية ستصبح شيئا من الماضي”..  قانون بريطاني جديد لقمع الاحتجاجات

2022/01/20 | 18:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية ان مشروع قانون المحاكم الجنائية البريطانية الجديد المثير للجدل سيمنح الشرطة سلطات خاصة لقمع أي احتجاجات حسب تقديرها.حيث يعتقد الكثيرون أن مشروع القانون ينتهك الحريات المدنية وحقوق الإنسان.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” التشريع الجديد المثير للجدل المعروف باسم مشروع قانون الأحكام والمحاكم […]

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