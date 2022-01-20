14 محافظة عراقية تسجل درجات حرارة متفاوتة دون الصفر المئوي غداً

2022/01/20 | 19:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الخميس، إلى وصول درجات الحرارة في 14 محافظة ومدينة عراقية إلى الصفر المئوي ودونه بعدة درجات، يوم غد الجمعة.

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وقال الراصد الجوي نائل العلي في إيضاح تابعه "ناس"، (20 كانون الثاني 2022)، إن "خرائط الطقس تشير إلى استقرار في الأجواء مع استمرار البرودة تزامناً مع تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة جداً، لتعمل على خفض درجات الحرارة بشكل كبير، ليستمر الانخفاض لغاية يوم الأحد المقبل".

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى على التوالي، المتوقعة يوم غد الجمعة في المحافظات العراقية، بحسب العلي:

بغداد 9 ---- 1 تحت الصفر

الموصل 5 ️---- 5 تحت الصفر

البصرة 11 ---- 2

الناصرية 10 ---- 1

كربلاء 9 ---- صفر

تكريت 7 ---- 3 تحت الصفر

السليمانية 1 تحت الصفر ---- 14 تحت الصفر

العمارة 10 ---- 1

الرمادي 9 ---- 1 تحت الصفر

كركوك 5 ---- 5 تحت الصفر

النجف 10 ---- 1

السماوة 10 ---- 1

دهوك 2 ---- 8 تحت الصفر

الديوانية 10 ---- 1

أربيل 4 ---- 5 تحت الصفر

الكوت 10 ---- صفر

الحلة 10 ---- صفر

بعقوبة 8 ---- 2 تحت الصفر

الرطبة 8 ---- 5 تحت الصفر

السلمان 8 ---- 2 تحت الصفر

وأوضح العلي أن "الرياح ستكون شمالية غربية، والأجواء مستقرة خلال يوم غد الجمعة، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية خلال يوم الأحد والاثنين لكنها تبقى أجواء باردة وشتوية".

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