مدرب أوغندا: العراق يملك مؤهلات تنظيمية أفضل من 20 دولة أفريقية

2022/01/20 | 19:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكد مدربُ المنتخب الأوغندي، الصربي ميتشو، أن العراق يملك مؤهلات تنظيم المباريات أفضل من 20 دولة أفريقية.وقال ميتشو في المؤتمر الصحفي الذي أقيمٕ مساء اليوم في مقر اتحاد كرة القدم الخاص بمباراة العراق وتابعته وكالة/ المعلومة/ إنه “وجدَ الترحيبَ منذ وصوله للعراق وسعيدٌ جداً بتواجده في بغداد”، لافتاً إلى انه “يحترم مختلفَ […]

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