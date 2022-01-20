2022/01/20 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون روسيا بلهجة حازمة من مغبة أي عمل عسكري في أوكرانيا، قبل انضمامه إلى المحادثات بين الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين في برلين بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال لصحفيين: "لا شك أنه إذا قامت روسيا بأي شكل من أشكال التوغل، بأي حجم كان، أعتقد بأنه سيشكل كارثة، ليس فقط لأوكرانيا إنما لروسيا، وسيمثل كارثة للعالم".

وأضاف أن بريطانيا تدعم "بثبات" سيادة أوكرانيا في حين يفترض أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره الروسي سيرغي لافروف في جنيف.

بريطانيا تزود أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات

وحطت طائرة عسكرية بريطانية في مطار بوريسبيل في العاصمة الأوكرانية كييف، الأربعاء محملة بأسلحة مضادة للدبابات، وذلك بعد أسبوع من إعلان وزير الدفاع البريطاني بان ولاس، بأن بلاده ستزود أوكرانيا بأسلحة هجومية مضادة للدبابات، لمساعدة هذا البلد في الدفاع عن نفسه، في حال تعرض لهجوم روسي.

وقال أناتولي بيترينكو، نائب وزير الدفاع الأوكراني لشؤون الاندماج: "لا شك أن هذا سيدعم قواتنا كما أنه سيعزز قدراتنا الدفاعية، أريد التأكيد أن هذه المساعدة ستستعمل حصريا بغرض الدفاع عن النفس، وحماية قواتنا وبنيتنا التحتية الحيوية وحماية المدنيين، في حال وقوع أعمال من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تزود كييف بالسلاح.. وجونسون يصف أي توغل روسي لأوكرانيا بكارثة عالمية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تزود كييف بالسلاح.. وجونسون يصف أي توغل روسي لأوكرانيا بكارثة عالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).