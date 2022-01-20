2022/01/20 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

اوضحت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، بشأن اوضاع النازحين في ظل الإنخفاض الشديد بدرجات الحرار.

وقال المتحدث باسم الوزراة، علي عباس في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "وزراة الهجرة وجهت وزارة النفط بتوزيع مادة النفط في المخيمات وتمت المباشرة بعمليات التوزيع بهدف التخفيف على النازحين برد الشتاء القارس".

وأضاف، ان "هذه الإجراءات ضمن حدود امكانيات وزارة الهجرة وهذا ما تستطيع تقديمه للنازحين".

وتابع عباس، ان "جميع المخيمات موجودة في إقليم كردستان الذي يشهد انخفاضاً شديداً بدرجات الحرارة وتساقط للثلوج في معظم اوقات فصل الشتاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع انخفاض الحرارة.. الهجرة تعلن جملة إجراءات تخص النازحين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع انخفاض الحرارة.. الهجرة تعلن جملة إجراءات تخص النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).