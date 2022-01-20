محلل: أمريكا تتدخل لفرض حكومة تضمن مصالحها في العراق

2022/01/20 | 19:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعتبر المحلل سياسي مؤيد العلي، الخميس، أن القوات الأمريكية تريد فرض حكومة جديدة تضمن بقاء قواتها في العراق.وقال العلي لوكالة /المعلومة/ إن “أمريكا تحاول من خلال سفارتها الموجودة في بغداد التدخل في تشكيل حكومة تراعي مصالحها وتطالب بوجودها في العراق من خلال إعادة تدوير الرئاسات الثلاث”، مبينا أن “واشنطن تحاول التمسك بذريعة […]

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